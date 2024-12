Panorama.it - Il ritorno della scrittura

Leggi su Panorama.it

Permette di dare ordine ai pensieri, richiede attenzione ma fissa la memoria molto più di un testo scritto sulla tastiera dello smartphone. Le ricerche neurologiche concordano. Il passo successivo sarebbe tornare finalmente a scrivere lettere con la penna a chi davvero si tiene. Viene in mente passando davanti alle vetrine di Vecchietti in via Riva di Reno a Bologna. È tra i negozi di stilografiche più antichi d’Italia, che le ha anche prodotte. Nel 1911 c’era la Nettuno, la loro fabbrica di penne: si caricavano col contagocce. La Superba, oggi, ad averla funzionante vale una fortuna. Così come la Omas di Armando Simoni, fondata nel 1925, approdata alla Louis Vuitton e oggi in mano ai cinesi. Erano i primi del Novecento gli anni d’oro delle penne stilografiche. Oggi, nelle vetrine di Vecchietti troneggia la Montblanc Meisterstück, una penna icona che compie 100 anni.