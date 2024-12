Sport.quotidiano.net - Il Gubbio frena anche con la Spal: sotto di un gol, rimonta nella ripresa

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 15 dicembre 2024 - Alla fine il risultato può sembrare positivo, per come si era messa la partita. Ma ancora una volta, di fronte ad una umile, ilnon riesce a trovare la vittoria, mostrando ancora una grande faticadiversi aspetti del gioco. Di buono c’è che da qui in avanti si può (quasi) solamente migliorare, lasciando tempo e fiducia al neo arrivato tecnico Gaetano Fontana. Parte meglio lacon Arena e la sua specialità della casa: il colpo di testa. Al 15° manda alto sul cross di Mignanelli, ma quattro minuti dopo svetta sul corner di D’Orazio e batte Venturi. Ilreagisce non senza fatica. Al 25° Maisto, servito da Zallu, calcia da buona posizione ma viene deviato da Arena e respinto poi da Galeotti, mentre qualche minuto più tardi i due tentativi di Iaccarino e D’Ursi vengono murati.