Lanazione.it - Il futuro è lo smart hospital. Ma il malato resta al centro

Leggi su Lanazione.it

L’ospedale dela Pisa è uno "" dove l’Intelligenza artificiale è un sostegno per il medico, mai un sostituto. L’IA sarà impiegata soprattutto nella diagnosi e nella prevenzione. Ma come tutelare le differenze di genere e le minoranze, quali le soluzioni possibili per una IA etica e non discriminante? Si è tenuto al Polo Piagge dell’Università il convegno (presidente la dg Silvia Briani, responsabile scientifico Emanuele Neri, presidente della Scuola interdipartimentale di Medicina dell’Università di Pisa) promosso dall’Aoup sull’intelligenza artificiale nell’ospedale del, per noi il Nuovo Santa Chiara a Cisanello. Quattro le sessioni tra cui l’impatto in sanità nel rispetto di privacy e deontologia professionale degli operatori sanitari; IA nel rapporto medico - paziente; quindi come l’IA possa tutelare la diversità, garantire equità e inclusione.