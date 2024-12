Top-games.it - Guida e trucchi per RAID Shadow Legends

In questatroverete dei consigli per giocare aLegend.Disattivare l’auto-mode.Il primo trucco/consiglio riguarda proprio l’auto-mode. Ogni giorno avrete una quantità di energia limitata che vi sarà utile a compiere le varie missioni all’interno delle campagne(di conseguenza è essenziale per giocare). Durante i combattimenti potrebbe sfuggire all’attenzione di questo particolare, ma tenendo l’auto-mode attivo rischierete di sprecare energia in combattimenti troppo difficili, portando la CPU a essere usata nel modo sbagliato all’interno dei combattimenti stessi. Quindi, quando affrontate combattimenti troppo difficili, disattivate l’auto-mode.2. Precedenze di potenziamentoAll’interno del gioco esistono diverse categorie di campioni: Comuni, inusuali, rari e leggendari.