Latuafonte.com - GF news, Helena: fuori bufera su Javier, i passi falsi nella caduta

FinisceMartinez al Grande Fratello. Sembra che il pallavolista argentino stia perdendo davvero tantissimi consensi. Ciò sta accadendo nelle ultime ore, durante le quali molti telespettatori si dicono indignati sui social network. Laè legata aPrestes, sempre più sola dentro la Casa più spiata d’Italia. Mentre c’è chi è convinto che la modella brasiliana voglia passare per vittima per avere consensi, tantissimi telespettatori tifano per lei. Allo stesso tempo, gran parte del pubblico, in questi giorni, non riesce più a comprendere il comportamento di.Grande Fratellosi allontana dae scoppia il caosLeggi anche: Grande Fratello Vip sondaggi ultima ora oggi: chi uscirà il 16/12/24Leggi anche: Chi è Chiara Cainelli: età, origini, lavoro, fidanzato, GF, UeD, InstagramIn questi giorni, sembra cheabbia lasciato la mano dial GF.