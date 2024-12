Oasport.it - Ciclismo, brutta caduta per Letizia Paternoster: allenamenti interrotti

è rimasta vittima di unain allenamento nel corso di un training camp invernale in Spagna della Liv AlUla Jayco. Purtroppo la ciclista italiana (protagonista sia su strada che su pista) si è resa protagonista di un incidente in discesa, riportando diverse ferite e dovendo interrompere il raduno per rientrare in Italia.“Sono triste nel dover lasciare in anticipo il mio training camp in Spagna dopo aver subito un brutto incidente in discesa. Torno a casa in Italia per ulteriori controlli. È dura da sopportare ma so che dopo la pioggia arriva il sole. Ora mi prenderò del tempo per riprendermi, ma tornerò presto e più forte di prima. Vi aggiornerò presto“, scrive la trentina in un post su Instagram.Vedremo quale sarà l’entità dell’eventuale infortunio e di conseguenza i tempi di recupero per poter ricominciare la preparazione in vista della prossima stagione.