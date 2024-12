Unlimitednews.it - Canottaggio, Antonio Colamonici nuovo dt verso Los Angeles 2028

TARANTO (ITALPRESS) – Il Consiglio Federale della Feder, nella riunione di oggi tenuta a Taranto, ha ufficializzato la nomina diin qualità di direttore tecnico per il quadriennio 2025-che porterà ai Giochi di Los. Partenopeo, 53 anni, ildt riabbraccia l’Italia remiera dopo 8 stagioni alla guida della Romania. Otto le medaglie conquistate a Tokyo 2020 (un oro e due argenti) e Parigi 2024 (due ori e tre argenti), 44 (ventidue ori, tredici argenti, nove bronzi) in otto edizioni degli Europei, 12 (sei ori, quattro argenti, due bronzi) in cinque Mondiali. Alla luce dei risultati ottenuti a Parigi 2024, World Rowing gli ha conferito il riconoscimento di “Coach of the year” in occasione dell’annuale cerimonia di premiazione a Siviglia dello scorso 9 novembre.