Anteprima24.it - Arsenale in casa di padre e figlio: 7 asce, 3 mannaie e coltelli

Tempo di lettura: < 1 minutoSette, tre, treda macellaio e due-piccone. Era un vero e proprioquello in possesso da une undi San Felice a Cancello, nel Casertano. Armi scoperte grazie alla denuncia di una 60enne vittima di minacce da parte dei due.Alla donna, infatti, ildi 76 anni ed ildi 45 durante una lite nata per futili motivi ieri pomeriggio avevano mostrato le. Da qui la denuncia presentata ai carabinieri e le indagini che hanno portato allo scoperto anche altro. Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma hanno consentito di identificare non solo gli aggressori ma anche di scoprire l’nella loro abitazione. Tutte le armi, ora poste in sicurezza dai carabinieri, erano state nascoste nei locali di pertinenza dell’abitazione familiare.