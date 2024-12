Sport.quotidiano.net - Al bivio Corticella e Sasso, è l’ora del riscatto

MARCONI Ha assoluto bisogno di un risultato positivo scaccia-crisi ilMarconi di Ivan Pedrelli. Reduce da quattro sconfitte consecutive (di cui due, interne, contro dirette rivali come United Riccione e Zenith Prato), il team gialloblù è ancora all’ottavo posto in classifica a quota 19 (grazie ad un avvio di stagione a dir poco eccellente), ma, a causa del grande equilibrio che sta regnando in questo campionato, i punti di vantaggio sulla zona playout sono appena due. In questo senso non può che essere considerata fondamentale la sfida in programma oggi in terra modenese. Alle 14,30, Deme Serigne e compagni faranno infatti visita alla Cittadella Vis Modena, neo-promossa (come il) che, dopo un ottimo avvio di stagione, è incappata in un periodo nero che ha addirittura convinto la società a cambiare la guida tecnica.