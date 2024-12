Bergamonews.it - Abisso di Fonteno, un anno fa l’infortunio in grotta di Ottavia Piana

Era il 4 luglio 2023 quando terminò il recupero della speleologache si era infortunata in unaadBueno. Alle 13.35 è uscita dallaBueno, sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo, in cui era bloccata da domenica pomeriggio.Dopo oltre 48 ore dal suo ingresso, la 31enne è uscita dalla cavità stesa su una barella, dove è stata portata a uno slargo nella valle per essere recuperata dall’elicottero che la trasporterà in ospedale.Chi èResidente ad Adro (Brescia), è istruttrice nazionale di speleologia e da vari anni sta mappando il sistema carsico compreso tra il lago d’Endine e la sponda bergamasca del Sebino, di cui il Buenorappresenta l’principale. Domenica si trovava dentro lainsieme ad altri quattro speleologi quando una roccia si è staccata dalla parete e l’ha ferita a una gamba.