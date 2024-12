Sport.quotidiano.net - Unieuro Forlì sfida Fortitudo Bologna nel derby per la qualificazione alla Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Pcanestro 2.015 è chiamata a sfatare il tabù del PalaDozza dinella 16ª giornata. Per l’infatti il sentito e storicocontro la(pa due ore 20.30) costituisce un banco di prova significativo contro una squadra competitiva, che mette in palio anche due punti preziosi in otticaalle Final Four di. "Arriviamo a questo appuntamento in un buon momento – afferma coach Antimo Martino –luce delle tre vittorie consecutive che danno morale e sarebbe bello allungare la striscia vincente, soprattutto considerando le difficoltà dell’incontro. Sarà un match complesso perché conosciamo le qualità dellae dobbiamo rimanere in partita sia mentalmente che a livello di impatto fisico". I felsinei arrivano dsconfitta in trasferta contro Piacenza, ma dopo il ritorno di Attilio Caja sulla panchina bolognese hanno collezionato 3 successi su 4 incontri e in casa, ad ogni modo, hanno perso una volta sola, con Torino dopo un tempo supplementare.