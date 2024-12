Movieplayer.it - Un angolo di Italia nel mondo Lego: quattro chiacchiere con i designer della Baita e del Giardino botanico

Se Andrea Lattanzi era stato il primodel nostro paese, Valentina Bima ha ottenuto il risultato equivalente come prima autrice donna con il suo. Li abbiamo incontrati per farci raccontare il loro debutto neldei popolari mattoncini.. Paese di arte, cultura, splendide location. e ora anche di. Avevamo di recente raggiunto il traguardo di avere il primoproveniente dal nostro paese, Andrea Lattanzi con la sua splendida e accogliente, e abbiamo subito aggiunto alla lista la prima firma femminile aldiIdeas: Valentina Bima con l'altrettanto magnifico. Un duplice risultato per il nostro paese che non potevamo lasciarci sfuggire, mettendo in piedi una bella chiacchierata con entrambi in occasionerecente edizione di Lucca Comics & Games, dove entrambi erano ospiti per incontrare i fan e firmare le loro .