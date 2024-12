Lettera43.it - Tufino, bimba di quattro anni morta dopo essere caduta dalle scale in casa

Tragedia a, in provincia di Napoli, dove unadida una scala a chiocciola in. I fatti si sono verificati nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024. Intorno all’1.30, la piccola si è svegliata e ha tentato di scendere al piano di sotto dell’appartamento, ma è scivolata sulleed è deceduta sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i carabinieri della sezione radiomobile di Nola che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Da quello che emerge si tratterebbe di un tragico incidente, tanto che il pubblico ministero di turno non ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.Articolo completo:diindal blog Lettera43