Theo Hernandez via dal Milan in estate | cosa sta succedendo

Leggi su Sportface.it

è da anni uno dei pilastri del, un giocatore cardine per il gioco di Stefano Pioli prima e di Paulo Fonseca ora.Considerato dalla moltitudine tra i terzini sinistri più forti al mondo, per molti anche il numero uno, il laterale francese si è costruito partita dopo partita con addosso la maglia deluna posizione forte nell’élite del calcio internazionale. Negli anni si è anche preso la maglia della Nazionale francese, arrivata dopo un lungo periodo di ottimo rendimento e che è stata una soddisfazione enorme. Nazionale francese che lo ha visto scendere in campo anche insieme a suo fratello Lucas, per un evento che ha avuto il profumo di nuova pagina di storia.Arrivato alnell’del 2019 dal Real Madrid, convinto da Paolo Maldini che ha gestito in prima persona la trattativa con i Blancos e soprattutto con il calciatore.