Super Dea decima vittoria consecutiva: Cagliari ko, Gasp +5 su Conte

La Dea infrange un altro record:. L’Atalanta Bergamo si sbarazza anche dele consolida il primo posto in Serie A.per 1-0 grazie a un gol di Zaniolo.La svolta arriva al 19’ della ripresa.erini effettua altri due cambi: fuori Pasalic e De Ketelaere per Samardzic e Zaniolo. L’ex Roma dopo due minuti porta in vantaggio la Dea. Cross di Samardzic da sinistra, la palla arriva dall’altra parte a Bellanova che crossa per Zaniolo il cui piatto sinistro sul primo palo fulmina Sherri. Il numero 10 dell’Atalanta esulta in maniera esagerata sotto la curvatana secondo Pairetto, che lo ammonisce.Grazie a questa preziosala Dea allunga in testa alla classifica a +5 sul Napoli diimpegnato a Udine.