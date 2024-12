Ilrestodelcarlino.it - Stranieri e diritto di cittadinanza: convegno al Mavarta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Centro Culturaledi S.Ilario ospita questa mattina (a partire dalle 9) l’incontro pubblico “Insieme per una nuova idea di” in occasione della prossima Giornata Internazionale del Migrante (18 dicembre). Un evento per parlare di tematiche d’attualità con esperti di integrazione e fenomeni migratori che porteranno sguardi plurali sull’Italia plurale. Dopo i saluti introduttivi degli amministratori del Comune di Sant’Ilario d’Enza (il sindaco Marcello Moretti, gli assessori Papa Seck e Massimo Bellei) toccherà agli interventi di Marwa Mahmoud, assessora del Comune di Reggio Emilia, Gianluca Grassi, presidente del Centro Interculturale Mondinsieme, Aziz Sadid, dirigente sindacale Cisl. Con un video appositamente registrato darà il suo contributo anche Manuela De Marco, curatrice del Rapporto Immigrazione Caritas – Migrantes.