Oasport.it - Sofia Goggia è subito seconda al rientro! Huetter vince la discesa di Beaver Creek

assapora la vittoria nella primadell’anno. Al’azzurra accarezza il ritorno al successo, ma deve inchinarsi ad una superlativa Cornelia. L’austriaca, detentrice della coppa di specialità, trionfa sulla Birds of Prey con 16 centesimi di vantaggio sulla bergamasca.Tornando allaodiernaha fatto la differenza nella parte più alta e soprattutto nei curvoni più tecnici rispetto ad unache ha comunque mostrato di esseremolto veloce ed in grande condizione dopo la lunga pausa per l’infortunio al piede che le ha condizionato anche tutta la fase di preparazione.Un podio completato dalla svizzera Lara Gut-Behrami, che ha accusato un ritardo di 34 centesimi dalla vincitrice. Nelladi casa l’americana Lauren Macuga centra il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo, confermandosi dopo le prove con un quarto posto a 52 centesimi dalla testa.