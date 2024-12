Schlein | unità è un programmaun metodo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 "Una Manovra recessiva e di austerità, con solo tagli,non ci sono investimenti per fare ripartire l'economia". Così,all'assemblea nazionale del Pd. E poi:"Giù le mani dal diritto costituzionale di sciopero". "Meloni convochi tavolo a Palazzo Chigi su Stellantis e l'azienda riporti le produzioni in Italia,presenti un piano che garantisca l' occupazione"."è parola bellissima impegnativa,un programma,un"."Ad Atreju in scena il favoloso mondo di Ameloni", racconto di "un Paese che va a gonfie vele"diverso "dalla realtà vera"