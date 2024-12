Iltempo.it - Schlein punge il M5S: "Unità difficile". Conte tuona: "Non siamo cespugli"

L'attacco alla diretta rivale è immediato. "Ad Atreju va in scena 'il favoloso mondo di 'Ameloni', con trovate propagandistiche che raccontano che il Paese va a gonfie vele. Ma esiste la realtà vera, testarda nei numeri e nella vita quotidiana degli italiani", dice chiaro Elly, aprendo l'assemblea nazionale Pd, nel giorno in cui, alla kermesse di FdI in corso al Circo Massimo, è atteso Giuseppe. La leader dem rivendica il viaggio fatto in giro per l'Italia, l'aver riportato il Pd davanti alle fabbriche, nei luoghi della sanità in crisi, nelle aree interne e prende di mira la premier che "parla solo dal suo palazzo e dai suoi balconi".insiste, poi, sulla battaglia contro l'autonomia: "Noipronti ad andare avanti a portare il Paese al voto - assicura - È il Governo che dovrebbe fermarsi, bloccare le intese e chiedere scusa".