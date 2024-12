Ilgiorno.it - Rubano in discarica. Coppia finice nei guai

Confronto ad alta tensione alla piattaforma ecologica di via Fiume, dove il comandante Nicolò Rachele ha sorpreso unaintenta a trafugare metalli dai container. I due, un uomo e una donna di origine marocchina, sono stati colti sul fatto mentre caricavano ferri e materiali sul loro furgone. Alla richiesta di esibire i documenti e aprire il veicolo per un controllo, il conducente ha reagito lanciando i documenti dal finestrino e tentando la fuga. Durante la manovra, il comandante ha rischiato di essere speronato. Complice la fitta nebbia, il malvivente ha continuato la fuga, imboccando la ciclabile. Oltre alla denuncia per furto aggravato, ladovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti a offendere, tra cui una mazza di ferro utilizzata per raccogliere i materiali rubati.