Ilgiorno.it - Rocio investita e uccisa, i vicini di casa organizzano una raccolta fondi per la famiglia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 14 dicembre 2024 – Unaper sostenere gli sforzi economici delladiEspinoza Romero, la giovane mamma peruvianada un camion mentre si trovava in viale Renato Serra insieme ai due figli piccoli nel passeggino. A organizzarla sono alcunidi, che risiedono nello stesso palazzo dove la trentaquattrenne abitava insieme al marito Josè e i bimbi. La colletta solidale è stata attivata sulla piattaforma in rete Gofundme. Il messaggio “aveva 34 anni e due bambini piccoli nel passeggino – si legge nel messaggio che introduce la– È stata travolta eda una persona alla guida di un camion sotto lo sguardo della madre e dei suoi bimbi.studiava per diventare infermiera (di giorno, mentre di notte lavorava al Pio Albergo Trivulzio assistendo gli anziani, per sostenere il suo sogno, ndr) e desiderava un futuro sereno per i suoi due figli di 18 mesi.