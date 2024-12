Calciomercato.it - Problemi di ordine pubblico: UFFICIALE, la partita è stata rinviata

Il club ha richiesto e ottenuto il posticipo a data da destinarsi della sfida di campionato in programma nella giornata di oggiLaufficialmentea data da destinarsi. Motivi di, visto il rischio altissimo di scontri tra le due tifoseri nonché di possibili incontri tra tifoserie rivali lungo il tragitto.di: uffciale, la gara è(LaPresse) – calciomercato.itLa gara tra Castrumfavara e Reggina, originariamente prevista per la giornata di domani, non si giocherà. La decisione è arrivata a seguito delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Casms, vale a dire il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.Castrumfavara-Reggina, il decreto del Prefetto per farla giocare oggiCon un decreto legge emanato venerdì all’ora di pranzo, proprio per scongiurare qualsiasi problematica di, il Prefetto di Agrigento aveva anticipato l’incontro ad oggi.