Premio "Salva la tua lingua locale": sul podio la Pro Loco Cominium di Cerreto Sannita

Tempo di lettura: 2 minuti, il Sannio e la Campania protagonisti della dodicesima edizione di “la tua”, Concorso Letterario Nazionale ideato da UNPLI, Unione Nazionale Prod’Italia, e da ALI, Autonomie Locali Italiane del Lazio.“Fiabe e favole in Cerretese” del Dott. Antonello Santagata – Fiori di Zucca editore – si è aggiudicato ilcome secondo classificato per la categoria Prosa edita. Santagata, già autore di numerosi testi sulla storia, si è cimentato questa volta con le fiabe e le favole classiche riscritte e riadattate nelladi.Dice l’autore: “Ho voluto giocare con questi testi per mostrare ai cerretesi, specie ai più giovani, la musicalità, la bellezza e, perché no, la potenza letteraria del loro dialetto.