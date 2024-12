Lettera43.it - Nuovo Codice della strada, arrivano le prime multe per l’uso del cellulare alla guida

Al via il, e con esso le. A Napoli, prima delle 13, sono stati elevati sei verbali tutti per la stessa infrazione, ovverodel. Il primo è stato fatto in corso Umberto, ha fatto sapere il Comune. Con l’entrata in vigore delle nuove norme, l’infrazione prevede una sanzione da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. Non solo. Se si viene sorpresi col telefono al volante e si hanno almeno 10 punti sulla patente, scatta la sospensione del documento per una settimana, mentre se i punti sono più bassi la sospensione sarà di 15 giorni.Il comandantePolizia: «violazione più frequente»«delè in effetti la violazione più frequente», ha detto il comandantePolizia locale, Ciro Esposito, ai microfoni del Tgr Campania.