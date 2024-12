Nuovo centro di accoglienza per i visitatori delle Ville di Stabia | parte il bando

Leggi su Ildenaro.it

Un modernodie attività per idi, dove soffermarsi prima e dopo la visita, con un ampio parcheggio, ristorante e caffetteria, spazi per la didattica e una foresteria per turisti e dove studiosi e ricercatori possono trovare un punto stabile per le loro ricerche, proprio vicino alle. Un’occasione di rilancio dei due siti della Grande Pompei ma anche ulteriore sviluppo di attività economiche sul territorio. È il futuroaree archeologiche di, che vedranno una rivoluzione nei servizi die ospitalità per Villa Arianna e Villa San Marco, con l’obiettivo di accrescere le visite ai siti e di promuoverne la conoscenza. Il progetto, si spiega in una nota, che interesserà le– frutto di un masterplan dell’area archeologica diredatto nel 2021 e fondato su un piano coerente e organico di azioni per il miglioramento della tutela e della valorizzazione del sito – è oggetto deldi «Concessione di lavori finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione dell’area archeologica di» di recente pubblicato.