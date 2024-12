Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, è momento gelosia Helena Prestes per Javier Martinez?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.sembra provare un po’ diquando vedeinteragire con Chiara. Tenendo molto a cuore la loro amicizia e non volendo rovinare ciò che hanno costruito insieme, decide di affrontaredurante la serata per esprimere i suoi pensieri. In tutta sincerità, gli confida di aver provato un po’ dinel vederlo accanto alla nuova coinquilina. “Voglio gestire questa cosa senza rovinare quello che abbiamo creato”, affermae la: Un Confronto ConCuriosa di conoscere meglio le intenzioni di, gli chiede: “Come va con lei?”.risponde con sincerità che si trova bene a parlare con Chiara e che è una bella persona., pur trovandola simpatica e gentile, pensa che la suasia immotivata.