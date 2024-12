Ilgiorno.it - Milano, paura in piazza Argentina: fuga da monossido in un locale, 5 intossicati

, 14 dicembre 2024 – Attimi diquesto pomeriggio, sabato 14 dicembre, in undi. Tutto è successo in pieno pomeriggio, intorno alle 16.45, presso un esercizio specializzato in toast. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per una intossicazione dadi carbonio avvenuta all'interno dell’esercizio commerciale. Cinque dipendenti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda e al Policlinico. Sul posto sono intervenuti un autopompa del Distaccamento dile Cuoco e nucleo Nbcr che ha provveduto ad effettuare i rilievi confermando l'alta presenza dela seguito del quale, in via precauzionale, è stato evacuato il condominio. Gli occupanti lo stabile, per fortuna, non hanno accusato problemi e gradualmente sono rientrati nei rispettivi appartamenti.