Mariangela Gualtieri porta il 'rito sonoro' al Teatro Petrella di Longiano

Non uno spettacolo, ma un. Domani dalle 17 sul palco deldiporterà in scena il nuovo progetto ‘E tu risplendi, invece’. Al centro del racconto gli scritti più recenti della poetessa cesenate, raggruppati in capitoli di ringraziamento, come i bambini, i fiori, il mare, il bosco, il cielo, l’amore fra umani, il silenzio. Il progetto è una produzione delValdoca, con la guida di Cesare Ronconi e la cura di Lorella Barlaam. I biglietti per l’evento – che chiude la rassegna ‘Ringrazia che sono una signora’ – sono in vendita sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del, in cosa consiste lo spettacolo? "Lo chiamo ‘’ proprio perché più che uno spettacolo mi sembra qualcosa che facciamo insieme: io tentando un’ispirazione nel dire e il pubblico ritrovando un’ispirazione nell’ascoltare".