Mantenere viva la fiamma | il libro del convegno proibito

Roma, 14 dic – Secondo Dominique Venner “la tradizione è una scelta, un mormorio dei tempi antichi e del futuro”. Un fuoco da custodire, in altre parole. A proposito del pensatore francese: per “la”, come – appunto – riporta il titolo del, negli ultimi giorni i tipi di Passaggio al Bosco hanno pubblicato gli interventi in programma ala lui dedicato in occasione del decennale della morte. Un simposio però arbitrariamente vietato dalla Prefettura di Parigi. Una scintilla si è accesaIl 21 maggio 2013 il “samurai d’Occidente” compiva a Notre-Dame de Paris il rito sacrificale. Una scintilla che si è accesa, per usare le parole della stessa casa editrice fiorentina. Il messaggio di Venner “forgiato nell’esempio, ha trovato dimora nei cuori dei tanti europei che rifiutano la scomparsa del proprio retaggio ed insorgono contro il fatalismo”.