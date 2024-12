Lanazione.it - La Nomina degli organi della Società storica aretina

Arezzo, 14 dicembre 2024 – Prendendo atto dell’esito del procedimento elettorale, al quale hanno preso parte 87 soci su 160 aventi diritto, pari al 54,4 per cento, l’assembleaha proceduto allasociali del sodalizio destinati a rimanere in carica fino al termine del 2027. Questa la composizione dei varismi (entro parentesi le preferenze elettorali conseguite da ciascun candidato). Consiglio Direttivo. Mauro Bassi (11 preferenze), Luca Berti (77), Giovanni Bianchini (21), Giulio Bigozzi (12), Cinzia Cardinali (27), Franco Cristelli (34), Simone De Fraja (23), Alessandro Garofoli (13), Claudio Santori (21). Primo dei non eletti: Giovanni Basagni. Collegio dei Revisori dei Conti. Giovanni Basagni (25), Paolo Ghelli (35), Fabrizio Mascarucci (38), Alfonsina Traversari (35), Jacopo Zoi (18).