Ilrestodelcarlino.it - La cesenate Orioli si dimette da assessora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LaValentina, 53 anni,alla mobilità del Comune di Bologna, ha reso noto ieri le sue dimissioni dalla giunta comunale. L’annuncio è arrivato inatteso.ha affermato di aver maturato la decisione nel tempo, partendo dalla considerazione che il suo primo lavoro è quello di insegnante e ricercatore e dalla necessità di dover rallentare e diminuire gli impegni dedicandosi di più alla famiglia. L’dimissionaria ha aggiunto di avere concertato la decisione con il sindaco di Bologna Lepore.è architetta e professoressa associata di Tecnica e pianificazione urbanistica al Dipartimento di architettura dell’Università di Bologna., che non è iscritta a partiti politici, nella giunta Lepore, è stata l’unico nome in continuità con l’amministrazione del sindaco precedente Merola e ciò è avvenuto anche in virtù delle sfide vinte, una tra tutte la conquista della nomina dei portici bolognesi a Patrimonio dell’umanità Unesco.