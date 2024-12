Ipotesi contrastanti sulla fine della crisi attuale

Leggi su Ildenaro.it

Uno dei disagi più forti che sono scaturiti al fiancocongiuntura economica negativa che da tempo sta attanagliando il mondo, é la forte confusione che si è impadronita di buona parte dell’ umanità. Ciò che si sta verificando, il disordine appunto, in effetti non costituisce una novità. Eppure riesce nella maggior parte dei casi a rendere ancora più difficile la vita a chi già é al posto di combattimento per affrontare la routine consueta. In effetti, quanto accade quotidianamente dovunque, seppure a macchia di leopardo, presta il fianco all’ ingrandimento di tutto quanto di negativo si sta verificando. È però la disamina ad personam che rende il tutto più arduo e più pericoloso. Se la casalinga di Voghera o il portiere di Manfredonia la mattina hanno modo di ascoltare le trasmissioni via etere, anche quelleRAI che pertanto dovrebbero mantenere, almeno in teoria, la terzietà rispetto agli eventi, penseranno di essere padronisituazione e potere, di conseguenza, comportarsi come il contesto richiede.