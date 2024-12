Tvplay.it - Il Real Madrid pesca in Italia: Florentino vuole una stella della Serie A

Nelsi guarda al futuro e a un possibile post Ancelotti: nei piani diPerez rientra anche un giocatoreA.In attesa del derby di questa sera in casa del Rayo Vallecano ilpensa anche al suo futuro, con le voci sempre più insistenti di un possibile cambiamento in estate. Nonostante i Blancos si siano ampiamente ripresi in Liga, si fa sempre più insistente l’idea che per la prossima stagione Xabi Alonso potrebbe prendere il posto di Ancelotti. All’no manca ancora un anno di contratto, ma su di lui c’è anche l’interesseRoma.IlinunaA. (LaPresse) TvPlay.itÈ ancora presto per capire cosa succederà al Santiago Bernabeu, dove nel frattempo sta iniziando a segnare finalmente Kylian Mbappé.