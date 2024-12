Ilgiorno.it - Il pasticcio del reddito di libertà alle donne vittime di violenza in Lombardia: il diritto (negato) a 400 euro al mese

Milano, 14 dicembre 2024 – La buona notizia è che finalmente è stato sbloccato il fondo da 30 milioni per ildi, riconosciutodi. Ma non è tutto oro ciò che luccica, perché i fondi sono insufficienti e complicati da ottenere, tanto che ci sonoche dovranno rifare la domanda, dopo aver atteso invano per un anno l’assegno. Un paradosso, al limite del, quello che riguarda ildi, introdotto nel 2020 dal Decreto Rilancio, alla luce della constatazione che per molteè difficile, se non impossibile uscire dalla spirale diperché economicamente dipendenti dal partner maltrattante. L’affrancamento dviolenze passa quindi sì dall’inserimento in percorsi anche di protezione, ma soprattutto dalla conquista dell’autonomia, che richiede però tempi lunghi e risorse nella fase di transizione.