Hockey Amatori insidia Bassano Pico operazione salvezza

Tornano in pista le otto ruote dell’modenese, in una giornata importante per capire le reali ambizioni dinell’Pista, e degli Scomed Bomporto nell’Inline: nelle otto ruote tradizionale, la seconda giornata di A2 propone una doppia sfida contro squadre vicentine, leitmotiv che si ripeterà per tutta la stagione, con l’di scena all’Area Caneva didel Grappa, contro la locale Dyadema Roller, formazione con un ottimo vivaio, ma anche con elementi esperti di categoria, che renderà sicuramente difficile la vita ai gialloblù. In casa alle 18 al PalaSimoncelli laMirandola, che contro Montecchio Precalcino comincia a giocarsi la: anche in questo caso l’avversaria è un mix di giovani e giocatori esperti, poco inclini ai regali, Trasferta toscana invece per la Scomed Bomporto, attesa a Camaiore dalla squadra Junior della Kraken Camaiore: servono i due punti per mantenersi al vertice, ma gli avversari, per quanto giovani, hanno dimostrato di essere avversari coriacei, e duri.