Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Putin accelera avanzata in Donetsk e licenzia comandante operazioni militari

Roma, 14 dicembre 2024 – Dopo oltre 1000 giorni di conflitto la Russia alza l’asticella dello scontro in. E lo fa a dispetto delle dichiarazioni del presidente eletto Donald Trump (“Non abbandoneremo Kiev”) o – come ritengono in molti – forse proprio per conquistare terreno e consolidare posizioni che poi verranno spese al tavolo delle trattative. Le forze armate russe continuano a spingere nell'est dell'e quotidianamente il ministero della Difesa di Mosca annuncia la 'liberazione' di villaggi ridotti sostanzialmente a cumuli di macerie. I passi avanti sul terreno - e sulla cartina - servono a consolidare la posizione cheha esposto e ribadito più volte: la Russia considererà annesse le regioni strappate all', Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson) e controllate solo parzialmente.