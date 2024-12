Terzotemponapoli.com - Gravina: “La Figc è a fianco degli arbitri, saremo ancora più incisivi contro la violenza”

Gabriele, presidente, in un video intervento durante l’assemblea elettiva dell’Aia promette nuovi interventi per tutelare glidagli episodi di“Laè ache rischiano di ricevere insulti e di essere bersaglio di vili aggressioni a causa di una vera e propria piaga sociale. A loro promettiamo ulteriori interventi di sistema per disincentivare questi comportamenti beceri. Abbiamo inasprito le sanzioni, abbiamo investito in formazione ma ci accorgiamo che non è stato risolutivo e mi farò interprete di una riflessione che coinvolga tutte le componenti mi farò interprete di una riflessione che coinvolga tutte le componenti per scoraggiare questi atti criminali”.sottolinea come la federazione sia sempre stata aldimostrandolo con atti concreti, incrementando il budget destinato all’attività arbitraleIl numero uno della, poi, sottolinea come la federazione sia sempre stata “al vostrodimostrandolo con atti concreti, incrementando il budget destinato all’attività arbitrale – dicerivolgendosi direttamente agli-.