Ilfoglio.it - Come ti cancello dal festival il film israeliano sugli omosessuali a Gaza

Leggi su Ilfoglio.it

Prima la partita di calcio fra Israele e Belgio cancellata. Poi la squadra giovanile di frisbee israeliana cacciata. Ora uncinematografico, sempre in Belgio, che annulla la proiezione di un documentario sui palestinesi transgender a causa delle minacce. Il Cinemamedha annunciato che non avrebbe proiettato “La Belle de” di Yolande Zauberman. L’annullamento è stato il primo nei trent’anni di storia del. Il gruppo di attivisti “Brussels Against Genocide” aveva chiesto il boicottaggio. Il, che racconta l’esperienza delle persone transgender fuggite daper vivere a Tel Aviv, “fornisce una rappresentazione orientalista e disumanizzante dei palestinesi, in particolare di quelli di, che sono uniformemente descrittianti gay”, ha affermato il gruppo.