Lanazione.it - Caso Vincenzo Del Regno: possibili sviluppi giudiziari scuotono la politica locale

IlDeltorna a scuotere il dibattito politico, con nuoviche potrebbero approdare presto nelle mani della Procura di Grosseto. Durante la seduta di fine ottobre del Consiglio comunale, l’opposizione aveva preannunciato l’intenzione di segnalare irregolarità amministrative legate al sindaco Matteo Buoncristiani. Al centro, il presunto coinvolgimento informale ma rilevante del consigliere e amico del primo cittadino,Del, in questioni amministrative, nonostante la sua assenza di incarichi ufficiali. La formalizzazione dell’esposto non è stata ancora confermata ufficialmente, ma i rumors si fanno sempre più insistenti. Il dibattito in consiglio si era acceso quando Buoncristiani, nel rispondere alla dichiarazione pubbliche mosse da Del, ammise di essersi confrontato in più occasioni con lui.