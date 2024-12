Bergamonews.it - Ballando, Il Volo, Il ragazzo di campagna o Blu profondo 2? La tv del 14 dicembre

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, sabato 14, su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le stelle”, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.Diciannovesima edizione del programma in cui 13 personaggi Vip impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.I ballerini per una notte saranno l’attrice Francesca Chillemi e il tennista Fabio Fognini.Canale5 alle 21.30 proporrà “Il– Tutti per uno”. L’evento in cui ilha festeggiato i quindici anni di carriera. Dall’Arena di Verona tanta musica e super ospiti.Su RaiDue alle 21.20l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Le fuggitive”: Luca torna in servizio e si unisce alla squadra che è alla ricerca di tre detenute evase. Annie, che aveva rinunciato a fare l’avvocato per occuparsi dei figli, discute il suo primo caso in tribunale.