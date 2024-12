Ferraratoday.it - Viaggia con pinze, tronchesi, chiavi inglesi e cacciaviti: automobilista nei guai

Leggi su Ferraratoday.it

E' stato fermato per un controllo mentre era bordo dell'auto, e non è stato in grado di giustificare il possesso di diversi attrezzi all'interno del veicolo. Gli agenti della polizia locale lo hanno quindi denunciato per possesso di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, e hanno.