Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Francesca Sorrentino in difficoltà: abbandona senza scegliere?

Leggi su Anticipazionitv.it

, tronista died ex protagonista di Temptation Island, sembra trovarsi in una fase critica del suo percorso. A differenza della collega Martina De Ioannon,fatica a creare legami significativi con i corteggiatori. La situazione si è ulteriormente complicata dopo l’abbandono di Francesco, l’ultimo corteggiatore rimasto in studio, lasciando la tronistapretendenti. Ecco i dettagli di quanto accaduto e cosa potrebbe riservare il futuro per: la richiesta diDurante le recenti puntate,ha chiesto alla redazione didi far scendere nuovi corteggiatori, nella speranza di trovare qualcuno con cui costruire un percorso significativo. Questa decisione, però, non è stata ben accolta da Francesco, l’unico corteggiatore rimasto.