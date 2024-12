Lettera43.it - Trump elogia Giorgia Meloni: «Leader e persona fantastica»

Leggi su Lettera43.it

In visita al New York Stock Exchange, dove ha suonato la campanella dell’avvio delle contrattazioni, Donaldhatodefinendola «unae una». L’ha detto rispondendo a Stefania Spatti, giornalista di Class Cnbc, aggiungendo che è pronto a lavorare con lei una volta che si sarà insediato alla Casa Bianca. «I love Italy», ha aggiunto quando gli è stato chiesto quale fosse il suo messaggio all’Italia., che è una deistranieri invitati alla cerimonia di insediamento del tycoon, ha condiviso il video sui suoi canali social replicando: «Grazie a Donald J.per le belle parole». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)All’insediamento è stato invitato anche Xi JinpingOltre alla premier italiana, il presidente eletto ha invitato altri capi di Stato o di governo a Washington per la cerimonia del 20 gennaio.