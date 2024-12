Movieplayer.it - The Day of the Jackal, intervista a Eddie Redmayne: "Il trasformismo? Mi piace solo sul set"

"Oggi è difficile capire di chi fidarsi: viviamo tutti in echo-chambers, pensando che l'unica verità sia la nostra": per il ruolo nella serie l'attore ha ricevuto una nomination ai Golden Globes 2025. Su Sky e NOW. Quando era piccolo, a casa sua la famiglia guardava insieme a ripetizione il film Il giorno dello sciacallo. Un titolo che ha sempre influenzato. Quindi, quando si è presentata l'opportunità, l'attore premio Oscar ha voluto fortissimamente il ruolo dello Sciacallo. Talmente tanto che è anche produttore esecutivo della serie The Day of the, su Sky e NOW, insieme alla co-protagonsita, Lashana Lynch, che interpreta Bianca Pullman, agente dell'MI6 che gli dà la caccia. Un impegno che è stato ripagato: The Day of theha infatti ricevuto due nomination ai Golden Globes 2025.