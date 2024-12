Sport.periodicodaily.com - Sudtirol-Mantova: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli altoatesini vanno a caccia di punti per evitare una retrocessione che avrebbe del sorprendente, mentre i lombardi cercano di rimanere nella scia dei playoff.si giocherà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Druso di Bolzano.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli altoatesini hanno esonerato il tecnico Zaffaroni dopo una sfilza di risultati preoccupanti che vede la squadra ultima in classifica con 13 punti con cinque sconfitte consecutive all’attivo e otto nelle ultime dieci. Toccherà al nuovo allenatore Castori sovvertire questo trend da incubo.I lombardi sono messi meglio avendo cinque punti in più dei prossimi avversari, ma qualcosa non è andato nell’ultimo periodo avendo trovato soltanto una vittoria in dieci partite.