Ilfattoquotidiano.it - “Stop ai batteri a specchio”, l’appello di 38 scienziati su Science e l’incubo di una epidemia incontrollabile

Un incubo, un Armageddon.sintetici che “sfuggiti” da un laboratorio innescano unaglobale da cui la vita sulla Terra non sarebbe in grado di difendersi. Per questo 38chiedono loalle ricerche tese a sviluppare i, organismi sintetici costituiti da molecole speculari rispetto a quelle esistenti in natura. Nelpubblicato su, supportato da un rapporto di 300 pagine, si osserva che simili microrganismi non siano ancora realtà, ma in futuro potrebbero rappresentare una minaccia per globale per esseri umani e ambiente perché la loro struttura molecolare apotrebbe non essere riconosciuta dalle difese immunitarie di umani e animali. Tra i firmatari delci sono due Nobel e il pioniere della vita sintetica Craig Venter.