Lapresse.it - Siria, truppe israeliane nella zona cuscinetto sulle alture del Golan

Ledell’esercito israeliano (Idf) continuano a operaredemilitarizzata tra ledeloccupate e il confine con la. Il ministro della Difesa dello Stato ebraico, Israel Katz, ha detto di aver ordinato all’esercito di prepararsi a rimaneredurante l’inverno, sul versanteno del monte Hermon. Lehanno occupato lademilitarizzata, superando per la prima volta dal 1974 la cosiddetta ‘Linea Alpha’, dopo la caduta del regime di Assad in, e da allora hanno condotto attacchi volti a distruggere l’arsenale militareno. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è detto “particolarmente preoccupato” per la situazione, invitando lo Stato ebraico a lasciare l’area