Ilrestodelcarlino.it - Scuola materna, ridotte le sezioni a Bologna: ecco quali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 dicembre 2024 - Calano i bimbi in età dae il Comune destina le risorse liberate per potenziare i nidi dove la domanda è maggiore. La Giunta approva la programmazione dell’offerta per ladell’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026. La tendenza delle iscrizioni registrata negli ultimi tre anni e i dati sulle nascite suggeriscono una diminuzione sull’utenza potenziale del prossimo anno scolastico (nati/e nel 2022) rispetto ai precedenti. Di conseguenza, dopo un’analisi della distribuzione territoriale della domanda effettiva del servizio, il Comune prevede, in alcuni casi, una rimodulazione del numero delleattive delle materne comunali. Le scuole interessate Da settembre 2025, verranno portati ad esaurimento i contratti relativi ad alcunedidell’infanzia in appalto.