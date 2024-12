Roma sorpresa dai Carabinieri con soldi e cocaina | arrestata

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 dicembre 2024– Idella Compagnia diMontesacro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel quartiere Tufello e zone limitrofe, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere.Il bilancio dell’attività è di tre persone arrestate, 90 persone identificate, di cui una segnalata in via amministrativa al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti e 70 veicoli controllati, attraverso i vari posti di controllo posti in essere.In particolare, una donna di 50 anni, senza occupazione è finita in manette, poichénei pressi della propria abitazione con atteggiamento sospetto, tanto da incuriosire iche hanno deciso di sottoporla ad un controllo, e a seguito della perquisizione personale e domiciliare l’hanno trovata in possesso di circa 30 g di, nonché la somma contante di circa 125 euro che sono stati sequestrati, poiché ritenuti il provento della pregressa attività illecita.