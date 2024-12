R-Store al MaxiMall Pompeii di Torre A Domani l’apertura il ceo Fimiani | Noi primi partner di Apple in Italia

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 14 dicembre alle ore 10, R-inaugura un nuovo punto vendita comePremiumal, il centro commerciale più grande del Sudin via Plinio, aAnnunziata, a solo un chilometro da Pompei. Con questa apertura, R-SpA consolida e rafforza ulteriormente la sua presenza sul territoriono, superando i 100 negozi a livello nazionale. “Ogni punto vendita R-– spiegano in azienda -è progettato per offrire un’esperienza d’acquisto esclusiva e una customer experience coinvolgente, dove la migliore tecnologiaincontra le persone in uno spazio che valorizza il design e la funzionalità dei suoi prodotti. In occasione della nuova apertura, per una settimana sarà possibile usufruire di sconti e promozioni imperdibili. Grazie all’esperienza decennale e alla presenza di consulenti qualificati, riusciamo a offire una gamma completa di soluzioni per esigenze professionali, didattiche e personali, fornendo la giusta soluzione per ogni necessità”.